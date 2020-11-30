«Поедем, поедим!» — гость ювелирного дома «Киэргэ»

Как многие знают, в середине ноября нашу республику уже третий раз посетила известная российская культурно-познавательная программа канала НТВ «Поедим, поедим!». Съемочная группа стала почетным гостем многих якутских ресторанов и культурно-этнографических мест. В том числе ювелирный дом «Киэргэ».

В 2020 году ювелирная фирма «Киэргэ» обрадовала нас новым достижением, войдя в число первых резидентов Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) в направлении ювелирного туризма. Давно известная народу миссия компании, заключающаяся в пропаганде традиционной и духовной культуры республики, теперь взошла на новый уровень.

Галина ПАВЛОВА, заместитель генерального директора ювелирной фирмы «Киэргэ»: — Концепция нашего ювелирного дома изначально заключалась в том, чтобы нести в массы не только красоту якутских украшений, но и их духовную, интеллектуальную стороны, тайный сакральный смысл. Отсюда различные мероприятия по пропаганде якутской культуры, наш музей, задуманный как место, где можно увидеть и познать что-то светлое и прекрасное, обогатить свой вкус и главное – понять философию якутского ювелирного дела. Поверьте, каждое наше украшение имеет свою историю создания, несет свой тайный посыл и предназначение.



Мы очень рады тому, что нам удалось удивить искушенных телеведущих. Наши гости были в восторге от того, как у нас получается сохранять и преобразовывать в современное состояние нашу культуру, гордо нести ее в массы и передавать своим потомкам.

Съемочная команда вошла в ювелирный дом под аккомпанемент оркестра якутской филармонии. Ведущий передачи, итальянский музыкант, повар и большой эстет Федерико Арнальди очень оценил высшую музыку в исполнении якутских музыкантов.

Как всегда всеобщее внимание приковала к своей личности и игре на хомусе неотразимая Альбина Дегтярева.

Специально для российских гостей было организовано дефиле в нарядах от «Арт Киэргэ». Сдержанная и в то же время очень изысканная красота якутских украшений вкупе с такими же сдержанными, но невероятно аутентичными нарядами на прекрасных якутских девушках произвела свой эффект.

Далее гостям было продемонстрирована самая настоящая ювелирная кухня – производственный цех компании. Более того, гостям было предложено создать и свое авторское украшение. Ведущий своими руками изготовил оберег с якутскими узорами, «защищающий своего владельца с четырех сторон света и притягивающий добро, изобилие, благополучие и личностное развитие».

Ресторан «Алпрана» – прекрасное место с самой вкусной и самобытной кухней. Гости очень оценили главную идею ее поваров – не потерять в экспериментах чистый вкус традиционной гастрономии. Мастер-класс по приготовлению якутского чира пришелся всем гостям не только по душе, но и очень по вкусу.

Но самое главное, что удивило центральных гостей – посещение частного музея ювелирного дома «Киэргэ». В период пандемии наши герои не растерялись, а внесли большие перемены в обустройство своего детища. Музей, теперь носящий название Бриллиантово-мамонтового центра не только перекочевал со второго на первый этаж, но и пополнился новыми идеями. Теперь посетители «Киэргэ» могут не только приобрести украшения с редчайшими бриллиантами и драгоценными камнями, уникальные сувениры из мамонтовой кости, но и насладиться просмотром украшений старого мира 17, 16 и даже 12-го веков и настоящих артефактов из мамонтовой кости.

Мощь реки Лена, таинственная природа, величественные Ленские столбы, необычная арктическая гастрономия – все это наша Якутия! Но у туристов есть еще одна весомая причина посетить нас – наше ювелирное дело. Наши алмазы, бриллианты бесподобны в своей красоте. Этим нужно делиться со всем миром!

Об уровне организации и всей концепции ювелирной фирмы «Киэргэ» якутяне знают не понаслышке уже много лет: начиная от производства и заканчивая своей духовной концепцией. Но компания продолжает нас удивлять новыми достижениями и открытиями, теперь еще в качестве резидентов ювелирного туризма. Принимая во внимание всю масштабность идей известных ювелиров, стоит предположить, что скоро к нам потянутся туристы со всего мира.

Внимание! В рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в период с 1 по 13 декабря в ювелирном доме «Киэргэ» стартует «Бриллиантовая неделя», во время которой можно будет приобрести украшения из бриллиантов с 30-процентной скидкой.

Адрес ювелирного дома «Киэргэ»: г. Якутск, пр. Ленина, 9/2

Телефон: 8-914-300-80-90