Поедет ли Анастасия Диодорова на Паралимпийские игры в Токио?

Якутская пловчиха Анастасия ДИОДОРОВА выступит на чемпионате России по плаванию. Он проходит в Нижегородской области с 15 по 22 января.

Анастасия Диодорова после чемпионата мира, где она в составе сборной страны стала бронзовым призером, вновь вступит в борьбу за медали. На сей раз она выступит на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отметим, что нынешнее соревнование является особенно важным для якутянки, так как в этом году пройдут Паралимпийские игры в Токио. Анастасия Диодорова должна доказать, что является неоспоримым лидером на своих дистанциях.

В прошлом году она завоевала две золотые медали в индивидуальных дистанциях – 100 метров на спине и 50 метров баттерфляем, третье место в вольном стиле (50 метров), а также стала призером в эстафетах.