06.01.2022
11:11
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Происшествия

Поджоги у входов в Дома правительства Якутии

Как сообщается в комментарии директора ГБУ РС(Я ) «Служба эксплуатационно-технического  обслуживания» Дмитрия Семенова, размещенном на сайте Правительства РС(Я):

6 января около 04.00 утра нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома Правительства №1 и Доме Правительства №2. Никто не пострадал.

Сотрудниками МВД Якутии установлена личность подозреваемого. 

Инициирована проверка в отношении действий сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий.

Фото: News.Ykt.ru
Источник: www.sakha.gov.ru
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