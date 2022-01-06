Поджоги у входов в Дома правительства Якутии

6 января около 04.00 утра нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома Правительства №1 и Доме Правительства №2. Никто не пострадал.

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