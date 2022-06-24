Подземные источники воды ищут в трех районах Якутии

Геологоразведочные работы по поиску подземных вод начались в трёх районах республики – Алданский, Усть-Алданский и Вилюйский улусы. Об этом в передаче «Диалог с властью» в радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» сообщил и.о. заместителя руководителя департамента геологии, лицензирования и надзора Якутии Роман Слепцов, передаёт пресс-служба Минпромгеологии региона.

Отмечается, что на поиск подземных вод в текущем году выделено 53 млн рублей. «Благодаря геологоразведке населённые пункты получат дополнительные источники водоснабжения. Для комплексной и полной оценки недр необходимо выполнить поисковые и оценочные работы и только потом приступить к бурению скважины. Это тяжелый и длительный этап, мы предпримем все необходимые действия, чтобы люди получили качественную питьевую воду», — подчеркнул Роман Слепцов. По итогам поисково-оценочных работ будет получена информация о потенциальных объёмах запасов подземных вод. Также потребуется несколько дней для проверки специалистами качества найденной воды. Напомним, что в 2022 году Якутия получит около 3 млрд рублей из федбюджета на геологоразведку, что в полтора раза больше, чем в 2021 году, сообщает ЯСИА.