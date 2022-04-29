29.04.2022
21:41
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Погода

Подвижки льда в верховьях Лены

Подвижки льда на реке Лене регистрируют в районе Усть-Кута в Иркутской области, об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе областного главного управления МЧС РФ.

«На участке Лена — Усть-Кут – подвижка льда, на участке Лена-Киренск – закраины 10%», — сказали представители МЧС.

Кромка льда на реке за три дня продвинулась на 40 км и достигла участка, находящегося в 68 км ниже села Качуг, в районе Тюменцева. Ледоход отсутствует.

По информации Якутского Гидрометцентра, вскрытие Лены у поселка Витим в Ленском районе ожидается в пределах средних значений — 4-6 мая.

Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24
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