Подвижки льда в верховьях Лены

Подвижки льда на реке Лене регистрируют в районе Усть-Кута в Иркутской области, об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе областного главного управления МЧС РФ.

«На участке Лена — Усть-Кут – подвижка льда, на участке Лена-Киренск – закраины 10%», — сказали представители МЧС.

Кромка льда на реке за три дня продвинулась на 40 км и достигла участка, находящегося в 68 км ниже села Качуг, в районе Тюменцева. Ледоход отсутствует.

По информации Якутского Гидрометцентра, вскрытие Лены у поселка Витим в Ленском районе ожидается в пределах средних значений — 4-6 мая.