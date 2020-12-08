Подвиг якутянки воплотила на сцене ее землячка

5 декабря на ютуб-канале Нюрбинского театра состоялась онлайн-премьера документального моноспектакля к 75-летию Победы по пьесе заслуженной артистки РС (Я) Софьи Барановой и Ангеллы Поповой «Мария – солдат Победы”.

Постановка, монтаж – Алгыс Макаров, сценография – Камилла Лебедева, оператор – Ньургун Михайлов, свет-Константин Михайлов, звук – Станислав Фокин. Молодая артистка Анисья Колесова сыграла роль своей землячки, уроженки Намского улуса Марии Слепцовой, принявшей участие в освобождении Берлина.

Премьера затронула зрителей, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы, поздравления. Создателей спектакля с премьерой поздравили коллеги, авторы пьесы, земляки героини пьесы и исполнительницы главной роли.

«Несмотря на то, что театры вынуждены работать удаленно, премьера спектакля к 75-летию Победы состоялась. Благодарю Ирину Романовну и всех родственников героини пьесы за большое доверие. Я очень рад, что именно мне посчастливилось раскрыть судьбу этой сильной духом якутской женщины, Вашей матери Слепцовой Марии Афанасьевны. Отдельное спасибо авторам пьесы Софье Иннокентьевне и Ангелле Никитичне! Благодарю коллег, которые работали над премьерой. Поздравляю Асю Колесову с первой главной ролью! Надеюсь, что спектакль в скором времени зрители смогут посмотреть в театре», — рассказал режиссер Алгыс Макаров.

Зрители отметили удачное техническое решение спектакля. Вот некоторые отзывы: «Очень обаятельная актриса, состав хорошо поработал, все четко, смотреть интересно», «Главной героине Асеньке и всему коллективу театра выражаем искренние наши поздравления, за такой трогательный и монолитный спектакль. Всему театру желаем больших творческих успехов, процветания! Браво!», «Выражаем огромную благодарность за предоставленный моноспектакль художественному руководителю Макарову Юрию Алексеевичу, режиссеру Алгысу Макарову, огромное спасибо и низкий поклон съемочной команде за столь душевный и пронзительный спектакль о войне, тонко передал атмосферу события. Режиссер дал шанс размышляющему зрителю кожей прочувствовать ценность Победы. Искусство должно возвышать душу, давать нравственные ориентиры. И здесь именно такой случай».

Дочь Марии Слепцовой Ирина Романовна: «От имени родственников Марии Афанасьевны большое спасибо всему творческому коллективу. Желаем дальнейших успехов. Ждем в Намском районе».

Автор пьесы Ангелла Попова: «Выражаем благодарность Нюрбинскому театру. Ася Колесова нашла хорошую интонацию. Режиссер Алгыс Макаров создал точную атмосферу и смог передать ритм времени. Мы, авторы, очень рады.» Заслуженная артистка РС (Я) Софья Баранова: «Благодарю Ирину Романовну за предоставленный материал. Благодарим режиссера, артистку».

Артистка Анисья Колесова: «Для меня это первый опыт работы в моноспектакле. Готовилась к роли с осени, учила текст, изучала жизнь героини и смотрела видео с ее участием. Я рада, что премьера вызвала много положительных откликов, было очень волнительно ждать премьеру. Спасибо всем зрителям за отзывы, за пожелания, которые придают силы для дальнейшей творческой работы. Благодарю режиссера Алгыса Юрьевича за возможность сыграть роль Марии, благодарю оператора Ньургуна Михайлова за хорошую работу и помощь в съемках, спасибо художнику Камилле Лебедевой, моей коллеге Майе Слепцовой за советы и помощь в создании образа».

Пронзительность моноспектаклю добавили документальные кадры Великой Отечественной войны, фотографии из жизни Марии Слепцовой.

7 декабря театр проведет ZOOM встречу с участием родственников Марии Слепцовой, авторов пьесы, режиссера и актрисы.