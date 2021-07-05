Подведены итоги Ысыаха Олонхо-2021

Состоялось подведение итогов и награждение организаторов и участников национального праздника Ысыах Олонхо — 2021 в Олекминском районе. Организаторов и участников праздника поблагодарил председатель организационного комитета, зампред Сергей Местников, отметивший высочайший уровень проведенной работы в сложившихся непростых условиях.

Участие в итоговом заседании также приняли министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов, глава Олекминского района Николай Харбин. Также участие в заседании приняли члены организационного комитета, руководители рабочих комиссий по организации праздника, члены режиссерско-постановочной группы, организаторы и участники.

Ысыах Олонхо в Олекминском районе прошел 26-27 июня в особых условиях. В связи с эпидемиологической ситуацией, с учетом переноса праздника с прошлого года, в течение двух лет была проведена большая организационная, административная, творческая работа. В общей сложности к организации за все это время было привлечено порядка трех тысяч человек, было создано 14 рабочих комиссий по разным направлениям. Они обеспечивали решение вопросов, связанных с культурной программой, финансовым обеспечением, строительством, ремонтом, благоустройством, медицинским обслуживанием, транспортом, протокольным обеспечением, правопорядком. Для обеспечения безопасных условий для участников и посетителей был специально разработан санитарный протокол Ысыаха Олонхо.

Как рассказал Сергей Местников, вовремя Ысыаха все структуры четко взаимодействовали между собой. Никаких инцидентов во время мероприятия не возникло. Он поблагодарил каждую структуру каждого направления. Отдельно — Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за работу в эти дни, подчеркнув, что работа была организована на высшем уровне и Ысыах «был проведен в условиях беспрецедентных мер безопасности». Отметил зампред и большую работу Олекминского района по саночитске, оформлению и уборке территорий праздника и города. К работе были привлечены волонтеры, которые занимались встречей и регистрацией, организацией культурных, спортивных событий, благоустройством территорий.

Также слова благодарности прозвучали в адрес компании Ростелеком, которая оперативно провела в местность Аанньаах Хочото оптоволоконную линию из Олекминска для возможности телевещания и использования мобильной связи. «Благодаря компании Ростелеком наша телекомпания НВК Саха провела трансляцию праздника. В эти дни за Ысыахом Олонхо в Олекминске наблюдала вся республика. Телекомпания сообщила, что просмотры побили рекорды», — сообщил Сергей Местников

По словам Сергея Местникова глава республики Айсен Николаев отметил высокий уровень оргкомитета по подготовке и проведению Ысыаха.

«Хочу сказать спасибо жителям, главе Олекминского района Николаю Харбину, вокруг которого сплотились все жители района. Этот праздник стал очередным этапом по развитию района. Отдельные слова благодарности министру культуры и духовного развития Юрию Куприянову, работникам аппарата министерства, всем подведомственным учреждениям, команде по подготовке и проведению культурных мероприятий», — отметил зампред.

На национальном празднике Ысыах Олонхо была представлена обширная культурная программа. В церемониях открытия и закрытия приняло участие 130 артистов ведущих театров, ансамблей, коллективов. Главным режиссером стал Павел Колесов, сценаристы и составители концепции национального праздника Майя Власьева и Зоя Попова.

В программу вошли традиционные конкурсы исполнителей олонхо, осуохай среди взрослых, молодежи, кузнечного мастерства, национальной одежды. Состоялась церемония кумысопития, благословления и очищения, спортивные состязания, скачки, выставка-ярмарку мастеров Якутии, передвижные выставки Национального художественного музея Якутии, выставка Музея Олекминска и пр. На церемонии закрытия состоялся показ спектакля-олонхо Театра Олонхо, являющегося основным организатором события.

Работу театра на итоговом заседании отметил министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов, отметив высокий уровень организации администрации театра и слаженную работу всего коллектива. В финале заседания состоялось награждение участников и вручение ведомственных наград.