Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

По итогам проведённого Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор», состоявшегося в рамках партийного проекта «Городская среда», Секретарём ЯМО ВПП «ЕР» Фёдоровым В.Н., членами МПС ЯМО ВПП «ЕР», секретарями ПО ЯМО ВПП «ЕР» были вручены благодарственные письма участникам конкурса. «Напомним, в рамках народной программы «Единая Россия» вовлекает жителей в решение вопросов местного значения и контроля сферы ЖКХ, формирование комфортной городской среды. Для этого разработан партийный проект «Жители МКД» — он призван помогать собственникам жилья выстраивать взаимодействие с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями. Людей учат контролировать расходы, рассказывают о правах собственников МКД, проводят конкурсы по организации благоустройства дворов и подъездов» — Руслан Платонов, Руководитель РИК ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор мобилизационного партийного проекта «Жители МКД»

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ЯРО ЕР

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