Подведены итоги турсезона-2019

В 2019 году Национальный парк «Ленские столбы» посетили 21098 туристов. В зимний турсезон парк принимал 11522, в летний сезон – 9535 гостей. Об этом сообщил врио директор ГБУ РС(Я) «Природный парк «Ленские столбы» Евгений Крупенков в ходе совещания по подведению итогов туристического сезона этого года.

По его словам, за последние три года Ленские столбы посетили всего 56495 человек. Увеличение притока туристов обусловлено повышением доступности Ленских столбов благодаря ежегодной пробивке автозимника и обустройства инфраструктуры.

В совещании приняли участие приняли участие министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев, министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Ирина Высоких, а также представители турфирм и компаний, внёсших вклад в развитие туризма на ООПТ, а также осуществляющих совместную туристскую деятельность на особо охраняемых природных территориях Якутии: АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «Ленатурфлот», ИнЯкутия, Сибирь Дискавери.

Директор Национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов отметил, что в этом году как никогда рано открыли туристической сезон, 22 января, с церемонии зажжения огня Международных зимних игр «Дети Азии».

«Мы должны оказывать качественные услуги, чтобы турист охотно шёл к нам. Поверьте, нам есть, что показать и всегда есть чему учиться. Но, для этого мы должны создать все условия для комфортного пребывания туристов в нашем парке», — сказал он.

Аркадий Семенов выразил уверенность в том, что предстоящий зимний сезон будет не менее популярным и призвал представителей предпринимательского сообщества подготовиться к новому турсезону.

В завершении совещания были вручены благодарственные письма министерства за личный вклад в развитие экологического туризма и по итогам работ за 2019 год представителям турфирм и предприятий.