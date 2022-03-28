Подведены итоги соревнований А5а курэ5э – 2022

В Якутске в воскресенье прошли V городские соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э – 2022», приуроченные к 100-летию образования ЯАССР, 390-летию города Якутска и Году матери в Республике Саха (Якутия). В соревнованиях на озере Сайсары приняли участие 15 команд из 7 округов и 6 пригородов городского округа.

Семейные команды соревновались в таких видах, как оттёска бревна, заготовка дров, прорубание проруби, залезание на столб. Кроме того, представили творческие визитки с историей семьи.

По итогам соревнований третье место в общем зачете заняла команда Дьячковых из Строительного округа, получив в качестве приза 20 тысяч рублей от Окружной администрации г. Якутска. Второе место заняли Сивцевы из села Пригородный и увезли с собой приз 35 тысяч рублей. Абсолютным чемпионом V городских соревнований стала команда Винокуровых из Центрального округа. Александр и Арсений завоевали кубок победителя и главный приз — 50 тысяч рублей.

Отметим, в этом году все призы предоставила Окружная администрация города при поддержке главы Якутска Евгения Григорьева.

Победители и серебряные призеры городских соревнований представят честь города Якутска на республиканских соревнованиях «А5а курэ5э-2022», которые пройдут в селе Сылан Чурапчинского улуса 2-3 апреля в рамках празднования Дня отца и Дня сына в Якутии.

Организаторами V городских соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э – 2022» выступили Совет отцов города Якутска и Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г. Якутска.

Основной целью городских соревнований являются повышение статуса и роли отца в обществе, пропаганда здорового образа жизни через сохранение семейных, национальных, спортивных традиций.