Подведены итоги республиканской акции «Сахалыы диктант»

16 человек написали диктант на «Отлично», 11 – на «Хорошо». 12 февраля на онлайн-площадке Национальной библиотеки РС (Я) была проведена ежегодная республиканская акция «Сахалыы диктант». Итоги были подведены 21 февраля. В этом году выявлено 16 отличников.

На «Отлично» написали: Сардана Афанасьева, Рустам Васильев, Саргылана Васильева, Джульетта Герасимова, Наталия Кириллина, Мария Микина, Алексей Никифоров, Анна Петрова, Виктория Прокопьева, Марианна Прядезникова, Виталий Свинобоев, Алина Семенова, Марина Сивцева, Анжелика Филиппова, Марианна Филиппова, Яна Рожина.

Всего проверено 104 работы. Как отмечают проверяющие – преподаватели СВФУ, в этом году допускали больше ошибок с пунктуацией.

«Сахалыы диктант» проводится с 2014 года. Организаторы, инициаторы и авторы — Национальная библиотека РС (Я) и Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ при поддержке Министерства культуры и духовного развития РС (Я).