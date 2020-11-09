Подведены итоги республиканского конкурса «Навигатор инноватора»

В рамках дистанционных курсов «Цифровое поколение» Центра «Сосновый бор», проходившего с 26 октября по 8 ноября, были объявлены победители республиканского конкурса «Навигатор инноватора».

Конкурс командных проектов «Навигатор инноватора» проводился по шести направлениям: строительство, питание, электричество, здоровье, дизайн, IT. Проекты оценивались жюри, организаторами конкурса. Оценка проектных работ проводилась с точки зрения доступности реализации, актуальности и оригинальности идей.

По итогам протокола жюри первое место присуждено команде «Сокол» (наставник- педагог Алёна Мартынова), за разработку социально-ориентированного проекта под названием «Письмо врачу». Школьники из команды «Сокол» указывают на необходимость моральной поддержки врачей в период пандемии COVID-19. Созданная ими страница в социальных сетях собирает мотивационные письма со словами благодарности от любого жителя республики.

«Письма со словами благодарности будут мотивировать врачей, покажут им, как мы ценим их труд, поднимут настроение медицинскому персоналу, и помогут им не сдаваться в такой сложный период», — говорят победители конкурса.

Всего в конкурсе участвовали 12 команд, после предзащиты на финальный этап прошли 4 команды. На финал были представлены четыре проекта. Команда «Фиксики» (наставник- педагог Михаил Ноговицын) разработали проект теплой-остановки, которая бы обогревалась на водородном топливе. Команда «Подорожники» (наставник- педагог Айталина Заровняева) предлагают проект по сбору лекарственных растений Якутии в одной странице социальных сетях. Четвертая команда (наставник- педагог Анжелика Янкова) придумали дизайн-проект актового зала в одной из строящихся школы республики.

Выслушав всех команд, жюри выбрало также индивидуальных победителей конкурса в номинациях:

«Лучший разработчик» — Вадим Кондаков, за разработку проекта теплой остановки.

«Лучший спикер» — Виолетта Шестакова, за презентацию проекта «Письмо врачу».

«Лучший дизайнер» — Светлана Местникова, за дизайн актового зала школы.

Куратор конкурса, педагог Центра «Сосновый бор» Аполлон Апросимов прокомментировал: «Конкурс впервые прошел в онлайн-формате, но это не помешало активному взаимодействию участников. Было интересно послушать проекты школьников, ребята представили актуальные и полезные идеи, им удалось познакомиться со школьниками из разных районов, обменяться контактами. В следующем году надеемся, что участники онлайн-конкурса соберутся в Центре «Сосновый бор», где будем уже работать более детально над реализацией детских проектов».

Победившая команда «Сокол» награждена путевками в Центр «Сосновый бор» на следующую смену «Цифровое поколение» в 2021 году. Номинированные победители награждены сертификатами и также будут рекомендованы к участию на следующих сменах Центра.