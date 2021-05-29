Подведены итоги проекта «Дети медиков «красной зоны»: ЕГЭ-2021»

Проект реализовывался с 1 марта по 30 мая 2021 года в целях поддержки детей медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Проект был инициирован председателем постоянного комитета ГосСобрания (Ил Тумэн) Якутии по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций, региональным координатором партпроекта «Единой России» «Новая школа» Феодосией Габышевой.

Проект поддержан ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова».

Как рассказала Феодосия Васильевна, преподаватели СВФУ, старшекурсники организовали консультации по ЕГЭ в дистанционной форме для детей медиков, работающих в «красной зоне». «В общей численности порядка 50 преподавателей из 8 учебных подразделений университета оказали содействие в дополнительной подготовке к ЕГЭ по 10 предметам: русский язык, русская литература, математика, история, обществознание, химия, биология, физика, английский язык, информатика. Факультеты и институты были выбраны в соответствии с теми направлениями, по которым ребята будут сдавать госэкзамены. К проекту присоединились также студенты-старшекурсники кафедры информатики и вычислительной техники, — отметила Феодосия Габышева. — Дети медицинских работников «красной зоны» были лишены родительской поддержки в самый ответственный момент выбора будущей профессии, подготовки к сдаче Единого государственного экзамена, так как их родители работали в лечебных учреждениях».

Проректор СВФУ, доктор педагогических наук, Алексей Голиков подчеркнул важность проекта в подготовке старшеклассников к ЕГЭ и выразил благодарность преподавателям и студентам, которые поддержали этот благотворительный проект.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и вычислительной техники Михаил Прокопьев, старший преподаватель биологического отделения Лидия Сыроватская, кандидат химических наук, доцент химического отделения Светлана Степанова, которые руководили направлениями проекта, отметили важность проекта и его возможные перспективы. «В частности, предлагается распространить этот опыт на сельские школы, а также организовать проект для подготовки самих учителей. Член Общественной палаты Якутии Вера Жерготова уже подтвердила, что к ней обращаются учителя, которые бы хотели пройти онлайн-курсы».

Общее количество выпускников 11 класса, участвующих в проекте, составило 100 человек из 12 муниципальных образований республики (Вилюйский, Алданский, Нерюнгринский, Мирнинский, Кобяйский, Момский, Таттинский, Хангаласский, Горный, Чурапчинский, Намский, Мегино-Кангаласский районы и город Якутск).

Феодосия Габышева отметила, что «в результате реализации проекта дети медицинских работников получили возможность повысить уровень своих знаний и уверенно поступить в желаемые учреждения профессионального образования. Участие преподавателей и студентов федерального вуза принять участие в данном проекте свидетельствует об их социальной ответственности, готовности прийти на помощь выпускникам в ответственный момент выбора будущей специальности».

С использование материалов Ил Тумэн