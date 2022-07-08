Названы улусы-лидеры по саночистке

Предварительные итоги двухмесячника по санитарной очистке населенных пунктов муниципальных районов республики подвели на заседании комиссии 8 июля.

Заседание прошло под председательством Садовникова Д.Д., первого заместителя председателя правительства РС(Я), председателя Комиссии по организации двухмесячника по санитарной очистке населенных пунктов с участием глав муниципальных образований республики.

Напомним, что двухмесячник по санитарной очистке на территории южных и центральных районов был объявлен с 7 марта, а на территории северных и арктических районов – с 25 апреля.

В период проведения двухмесячника в 2022 году проведено всего 4171 субботников, что на 56,2% больше аналогичного показателя за 2021 год. На 61,7% повысилось участие граждан в проведении двухмесячника (95226 – 2022 год, 58865 – 2021 год), также заметно выросло участие граждан от 18 до 35 лет (на 83,2%). Вывезено почти в два с половиной раза больше бытового мусора – 144801,28 кубических метров (на 148,8% больше), посажено в 11 раз больше деревьев и в 10 раз больше кустарников (10729 и 7074). Ликвидировано 280 несанкционированных свалок и 1086 контейнерных площадок приведены в нормативное состояние. Составлено 409 протоколов (+89,3%) на общую сумму 915 тысяч рублей (+55,3%).

На заседании отметили хорошую работу муниципальных образований среди южных и центральных районов: Горный и Верхневилюйский, а среди северных и арктических – Абыйский и Среднеколымский.

Между тем, в период проведения двухмесячника по санитарной очистке (с 22.02.2022 по 24.06.2022) государственными инспекторами инспекций и комитетов государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) проведено 304 выездных обследований и выявлено 175 нарушений природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Предъявлено 37 административных штрафов на общую сумму 86,50 тыс. рублей и 1 иск на сумму 3,90 тыс. рублей, выдано 10 предписаний и 23 представления, объявлено 51 предостережение о недопустимости нарушения.

Дмитрий Садовников отметил, что муниципальными образованиями республики проведен большой объем работ по организации двухмесячника санитарной очистке территории и поручил им продолжить мероприятия по санитарной очистке до сентября.