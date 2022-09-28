Подведены итоги онлайн-конкурса «Төрөөбүт дойдум ахтылҕана»

Подведены итоги республиканского онлайн-конкурса стихов и рассказов на патриотическую тему «Төрөөбүт дойдум ахтылҕана» («Родимая моя земля»), приуроченного ко Дню государственности.

Конкурс проведен с 1 по 25 сентября 2022 г. сектором этнокультурной деятельности Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Региональной общественной организацией «Союз поэтов и прозаиков «Айар Кут» Республики Саха (Якутия)” при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Основные цели и задачи конкурса: повышение общественного интереса к чтению и максимальное вовлечение самых широких слоев населения в процесс литературного творчества. Содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, гармоничной личности. Всего участников было 18 человек, из них 13 в категории «Стихи», в категории «Рассказы» 5 человек.

В жюри работали члены Союза поэтов и прозаиков «Айар Кут»: Сергей Афанасьевич Семёнов – Сэгэй, председатель жюри. Члены жюри: Егор Гаврильевич Фёдоров – Долун, Анна Петровна Григорьева, Зоя Никандровна Данилова – Кэкэрдэ,Прасковья Алексеевна Тумусова – Туску.

Винокурова Мария Ивановна — Мааны Маарыйа, с. Кытаанах Чурапчинский улус и Семенова Капиталина Константиновна — Саар Көстөкүүн кыыһа, Центр «Кэнчээри» Мегино—Кангаласский улус, Михайлова Софья Семеновна, с.Ергелях Намский улус принимали участие в обеих категориях.

Победителями и призерами категории «Стихи» стали:

Потапова Татьяна Иннокентьевна — Татыйык Мыла, г. Якутск.

Нутчин Николай Николаевич – Дьуур, Олекминский улус.

Алексеева Мария Николаевна — Алаас алгыһа. с.Балагача Вилюйский улус. Попов Алексей Гаврильевич — Байҕал Уола, Арылахский наслег Чурапчинский улус.

Победителями и призерами категории «Рассказы» стали:

Жулева Александра Семеновна, с.Дэбдиргэ Таттинский улус.

Винокурова Мария Ивановна — Мааны Маарыйа, с. Кытаанах Чурапчинский улус.

Семенова Капиталина Константиновна – Саар Көстөкүүн кыыһа, Центр «Кэнчээри» Мегино-Кангаласский улус.