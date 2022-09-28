Подведены итоги онлайн-конкурса «Төрөөбүт дойдум ахтылҕана»
Подведены итоги республиканского онлайн-конкурса стихов и рассказов на патриотическую тему «Төрөөбүт дойдум ахтылҕана» («Родимая моя земля»), приуроченного ко Дню государственности.
Конкурс проведен с 1 по 25 сентября 2022 г. сектором этнокультурной деятельности Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Региональной общественной организацией «Союз поэтов и прозаиков «Айар Кут» Республики Саха (Якутия)” при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
Основные цели и задачи конкурса: повышение общественного интереса к чтению и максимальное вовлечение самых широких слоев населения в процесс литературного творчества. Содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, гармоничной личности. Всего участников было 18 человек, из них 13 в категории «Стихи», в категории «Рассказы» 5 человек.
В жюри работали члены Союза поэтов и прозаиков «Айар Кут»: Сергей Афанасьевич Семёнов – Сэгэй, председатель жюри. Члены жюри: Егор Гаврильевич Фёдоров – Долун, Анна Петровна Григорьева, Зоя Никандровна Данилова – Кэкэрдэ,Прасковья Алексеевна Тумусова – Туску.
Винокурова Мария Ивановна — Мааны Маарыйа, с. Кытаанах Чурапчинский улус и Семенова Капиталина Константиновна — Саар Көстөкүүн кыыһа, Центр «Кэнчээри» Мегино—Кангаласский улус, Михайлова Софья Семеновна, с.Ергелях Намский улус принимали участие в обеих категориях.
Победителями и призерами категории «Стихи» стали:
Потапова Татьяна Иннокентьевна — Татыйык Мыла, г. Якутск.
Нутчин Николай Николаевич – Дьуур, Олекминский улус.
Алексеева Мария Николаевна — Алаас алгыһа. с.Балагача Вилюйский улус. Попов Алексей Гаврильевич — Байҕал Уола, Арылахский наслег Чурапчинский улус.
Победителями и призерами категории «Рассказы» стали:
Жулева Александра Семеновна, с.Дэбдиргэ Таттинский улус.
Винокурова Мария Ивановна — Мааны Маарыйа, с. Кытаанах Чурапчинский улус.
Семенова Капиталина Константиновна – Саар Көстөкүүн кыыһа, Центр «Кэнчээри» Мегино-Кангаласский улус.
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