Подведены итоги конкурса на разработку дизайна билетов

В Якутии подведи итоги молодёжного конкурса на разработку дизайна билетов к 100-летию ЯАССР. Жюри выбрало победителя из более 100 творческих работ. Дизайн победителя разместят на лимитированной партии посадочных талонов ФКП «Аэропорты Севера» в III и IV квартале 2022 года и на билетах в театры и филармонию Якутии, сообщает пресс-служба молодёжного правительства Якутии.

Победителем стала Дайаана Данилова из Якутска, которая использовала в работе национальные орнаменты и узнаваемые бренды республики. В качестве приза Дайаана также получила авиабилеты по маршруту Якутск – Санкт-Петербург – Якутск на выбранные даты.

Лауреаты, занявшие второе и третье место – Чэмэлиинэ Михайлова из Верхневилюйского района и Василий Лукин из Якутска – награждаются билетами на посещение культурных мероприятий.

Напомним, организаторами выступили молодёжное правительство Якутии при поддержке республиканского правительства. Конкурс запустили в январе 2022 года, приём работ завершился 26 февраля. Участие приняла молодёжь от 16 до 35 лет. Жюри оценило более 100 конкурсных работ с изображением государственных деятелей, исторических событий, также природы Якутии. В конкурсную комиссию вошли члены Молодёжного правительства, представители минтранса, минмолодёжи и профильных предприятий, которые были задействованы в организации.

Благодарим каждого участника за уникальные творческие работы, а также благодарим руководство правительства республики в лице премьера Андрея Тарасенко и первого вице-премьера Дмитрия Садовникова, министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сивцева, министра культуры и духовного развития Юрия Куприянова, министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Петра Шамаева, генерального директора АО «Авиакомпания «Якутия» Андрея Винокурова, генерального директора ФКП «Аэропорты Севера» Вадима Волкова и всех членов оргкомитета конкурса «Билеты Якутии 2022» за поддержку и содействие.