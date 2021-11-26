Подведены итоги конкурса ледовых скульптур на станции Нижний Бестях 😍👏

25 ноября завершился конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и МР «Мегино-Кангаласский улус».

В этом году конкурс был посвящен нескольким юбилейным событиям: 45-летию прихода железной дороги в Якутию, 10-летию укладки «золотого звена» на станции Нижний Бестях и 75-летию заместителя генерального директора АО «АК «ЖДЯ», Почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Дмитрия Дмитриевича Трофимова.

С 23 по 25 ноября на привокзальной площади станции Нижний Бестях мастера ледовых скульптур превращали ледяные блоки в прекрасные произведения искусства.

По словам председателя жюри Федора Ивановича Маркова, уровень выполнения работ очень высокий. Он отметил также высокий уровень организации конкурса. «Нам, работающим в жюри и участникам конкурса, очень нравится организация. Начал я эту работу давно и мне радостно, что молодежь не подводит нас и поддерживает завоеванные нами высоты в искусстве скульптуры. Якутские команды во всем мире занимали передовые места в престижных турнирах. Этот вид искусства постоянно развивается, и мы рады, что компания «Железные дороги Якутии» поддерживает этот вид искусства. Потихоньку идет развитие, повышается уровень исполнения работ. Вот и сегодня этот конкурс украсили такие большие мастера как Иван Румянцев, Роман Петров, братья Аргуновы. Их работы могут достояно участвовать в любых конкурсах» — прокомментировал итоги конкурса Федор Марков.

Однако, конкурс есть конкурс и приходится распределять места. В этом году с разницей всего в 1 балл победу одержала команда братьев Анатолия и Василия Аргуновых из с. Нам Намского улуса за ледовую композицию «Золотое звено». Второе место завоевала работа «Вокзал для двоих» сборной команды из Намского и Усть-Алданского улусов Романа Петрова и Ивана Румянцева. Третье место заняла команда с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса в составе Аркадия Сивцева и Елисея Баишева за композицию «Перевал дружбы».

Вручая призы победителям и призерам конкурса, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник от имени генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии Василия Шимохина поблагодарил всех мастеров ледовых скульптур за участие и прекрасно выполненные композиции, которые до весны будут радовать пассажиров и жителей республики. А также пригласил победителей конкурса в Алдан для новогоднего украшения территории центрального офиса АО «АК «ЖДЯ».

Специальный приз генерального директора АО «АК «ЖДЯ» в сумме 35 тысяч рублей команде «Чолбон» из с. Майя Мегино-Кангаласского улуса в составе Архипа Скрябина и Светланы Аргуновой за композицию «Шагая в развитие на «Север» вручил заместитель генерального директора по стратегическому развитию Алексей Местников. Он отметил, что скульпторы сделали очень качественные работы, которые будут радовать и пассажиров, и жителей Мегино-Кангаласского улуса, и всей республики. «Должен сказать, что фантазия у мастеров очень богатая, есть такие работы, как приход дороги, открытие железной дороги и будущее железной дороги, и отражены человеческие отношения, как любовь и дети. Ребята доказали, что в таких суровых условиях якутской зимы они могут сделать очень качественные и красивые скульптуры»

Начальник управления делами МР «Мегино-Кангаласский улус» от имени мегино-кангалассцев поздравил присутствующих с открытием конкурса, поблагодарил участников за уникальные творения, которые станут украшением Мегино-Кангаласского улуса и отметил хорошую организацию мероприятия. Он вручил специальный приз Главы Мегино-Кангаласского улуса – телевизор – команде из с. Майя Мегино-Кангаласского улуса в составе Джулустана Маркова и Корнила Никифорова.

В этом году также был учрежден приз от Почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Дмитрия Дмитриевича Трофимова в сумме 50 тысяч рублей.

«Дорогие ребята, то, что вы сделали, будет радовать не только нас, но и пассажиров, которые проезжают через железнодорожный вокзал Нижний Бестях. Я мамонт среди вас — человек, который встречал первый поезд на территории Якутии. Мы укладывали первые рельсы 45 лет назад. Мы давали задание ребятам «Якутский комсомолец»: «Вы уложили сегодня первые рельсы и должны будете уложить первые рельсы в сторону Магадана». Хочу наградить людей, которые сегодня нарисовали контуры будущей железной дороги на Магадан». С этими словами за прекрасное воплощение идеи о строительстве железной дороги дальше на север Дмитрий Дмитриевич вручил свой именной приз команде «Чолбон» из Мегино-Кангаласского улуса в составе Архипа Скрябина и Светланы Аргуновой.

«Мы создали композицию «Золотое звено». Хотелось бы, чтобы железная дорога объединила все улусы нашей Якутии, но не только нашей республики, из нашей Якутии по железной дороге мы могли бы объехать весь мир. Поэтому мы сделали земной шар и железную дорогу» прокомментировал свою работу представитель команды — победителя конкурса Анатолий Аргунов. А его брат Василий выразил большую благодарность своему отцу Василию Артемьевичу. «Я начал работать над ледовыми скульптурами в 9 классе под его руководством. Я, как сейчас помню, как в Горном улусе мы впервые участвовали в таком же конкурсе. С тех пор я постоянно участвую в подобных конкурсах и чувствую, как с каждым разом у нас получается все лучше и лучше. Мы очень горды и рады, что в таком престижном турнире мы заняли первое место, мы и дальше будем участвовать во всех конкурсах. И хотим отметить, что компания «Железные дороги Якутии» провела этот конкурс очень четко и организованно» сказал Василий Аргунов.