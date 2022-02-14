Подведены итоги конференции научной молодежи «Актуальные вопросы космофизики»

11 февраля, в рамках мероприятий, посвященных Дню российской науки, в Институте космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» в формате ВКС проведена 14-я конференция научной молодежи «Актуальные вопросы космофизики».

В конференции приняли участие молодые ученые, аспиранты ИКФИА ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и студенты старших курсов ФТИ СВФУ имени М.К. Аммосова в возрасте до 36 лет.

Всего было представлено 11 докладов по астрофизике космических лучей; солнечно-земной физике (физика атмосферы, физика магнитосферы и ионосферы); современным методам и материалам радиофизики; по приборам и технике экспериментов, прикладным задачам.

Председателем жюри выступил действительный член Академии наук Республики Саха (Якутия), заместитель ректора СВФУ, заведующий кафедрой «Теоретическая физика» ФТИ СВФУ, доктор физико-математических наук Юрий Григорьев, членами жюри выступили кандидат физико-математических наук Петр Аммосов, кандидат физико-математических наук Георгий Макаров, заведующий лабораторией широких атмосферных лучей, кандидат физико-математических наук Артем Сабуров, заведующий лабораторией радиоизлучений ионосферы и магнитосферы, кандидат физико-математических наук Владимир Козлов. Ответственным секретарем конференции выступил кандидат физико-математических наук Иван Петухов.

По итогам конференции среди студентов бакалавриата ФТИ СВФУ имени М.К. Аммосова диплом 1 степени присужден Сайыне Старостиной (4 курс) за доклад «Исследование состояния озонового слоя над северо-востоком Сибири по данным многолетних спутниковых наблюдений», диплом 2 степени — Николаю Маркову (3 курс) за доклад «Анализ радиационного качества компонентов в окрестностях Харбалахского угольного разреза», диплом 3 степени — Хаарчаане Никулиной (4 курс) за доклад «Модель распространения космических лучей в Галактике», поощрительный приз присужден Ньургуну Андрееву (3 курс) за доклад «Вейвлет обработка двумерных данных».

Среди аспирантов и магистрантов диплом 1 степени присужден Константину Лебедеву (аспирант) за работу «Измерение мюонной компоненты ШАЛ», диплом 2 степени — Алексею Ноеву (магистрант, 2 курс) за работу «Синтез ионограмм методом расчета лучевых траекторий радиоволн», диплом 3 степени — Григорию Теленкову (магистрант, 2 курс) за работу «Эффекты несовпадения географического и геомагнитного полюсов в глобальных картах полного электронного содержания».

Среди молодых ученых ИКФИА СО РАН первое место занял Станислав Матаркин за доклад «Черенковские детекторы CHED-4 в Якутской установке ш.а.л. Предварительные результаты наблюдений», 2 место — Вадим Стародубцев за доклад «Анализ аномалий концентрации метана над гарями в центральной Якутии по спутниковым данным Sentinel-5/TROPOMI». Поощрительным призом награждается Готовцев Илья Сергеевич за доклад «Солнце и Солнечная активность».

Кроме того, программный комитет присудил кандидату физико-математических наук Артему Гололобову специальный приз за хорошую работу и научную подготовку молодежи.