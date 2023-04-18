Подведены итоги интеллектуальной игры «V Модель Якутской городской Думы»

Сегодня, в малом зале Окружной администрации города Якутска, состоялось торжественное подведение итогов интеллектуальной игры «V Модель Якутской городской Думы – 2023».

Организаторами интеллектуальной игры стал детский общественный совет при главе городского округа «город Якутск» совместно с Детской общественной организацией Клуб «Фемида» имени М.В. Мегежекского при поддержке Якутской городской Думы, Управления образования города Якутска, а также Дворца детского творчества имени Ф.И. Авдеевой и Якутской Городской национальной гимназии имени А. Г. и Н.К. Чиряевых.

«2023 год объявлен в Якутии Годом Труда и тема для обсуждения юным конкурсантам обозначена не случайно – ребята рассмотрели проект решения Якутской городской Думы «О внесении предложений в улучшение условий трудоустройства несовершеннолетних». Считаю, что такой формат работы для молодежи является самым актуальным – ребята смогли получить практические знания, а также попробовать себя в новой роли», — сообщил Альберт Семенов.

Участники смогли внести свои предложения, а также провести Президиум в качестве членов детского совета в роли председателя, сопредседателя, ответственного секретаря, членов счетной комиссии.

Стоит отметить, что на этой неделе в стране отмечается День местного самоуправления Российской Федерации. Примечательно, что в этом году, исполняется 20 лет с принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который был принят 6 октября 2003 года.

В рамках организации мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, депутаты Якутской городской Думы будут проводить открытые уроки в общеобразовательных организациях города о местном самоуправлении в России.