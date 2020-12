Подведены итоги II молодежной конференции ЯНЦ СО РАН

28 декабря состоялось торжественное подведение итогов Второй молодежной конференции Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», проведенной в заочном формате.

Председатель ЯНЦ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев подчеркнул, что все статьи, присланные для участия в заочной конференции, были подготовлены на очень высоком уровне и отметил особую значимость поощрения, поддержки молодых ученых, пожелал всем участникам и победителям дальнейших успехов и достижений. Благодарственное письмо за организацию Второй молодежной конференции Михаил Петрович вручил председателю Совета научной молодежи ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидату физико-математических наук Игорю Колтовскому.

Всего в конференции принял участие 31 молодой исследователь в возрасте до 39 лет, в том числе 19 научных сотрудников, 12 инженеров и аспирантов. Конкурсная комиссия рассмотрела научные статьи, предоставленные участниками, опубликованные в 2020 году в рецензируемых научных журналах и выявила пятерых победителей в различных номинациях.

В номинации «Лучшая научная статья на русском языке молодого ученого ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» победила научный сотрудник Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова Елена Владимирова. Статья «Корреляционный анализ исходного материала для селекции мягкой яровой пшеницы в условиях Центральной Якутии» была опубликована в журнале «Известия Оренбургского государственного аграрного университета» (DOI 10.37670/2073-0853-2020-85-5-31-37).

В номинации «Лучшая научная статья на русском языке молодого инженера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» победила инженер Института проблем нефти и газа СО РАН Марфа Маркова. Статья «Исследование влияния углеродных волокон и технологий получения композитов на свойства полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена» была опубликована в журнале «Перспективные материалы» (DOI: 10.30791/1028-978X-2020-11-59-68).

В номинации «Лучшая научная статья на английском языке молодого ученого ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» победил младший научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН Игорь Петров. Статья «Mass composition of cosmic rays determined by the muon fraction with εthr ≥ 1 GeV in air showers with energy greater than 5 EeV» была опубликована в журнале «PHYSICAL REVIEW D» (DOI: 10.1103/PhysRevD.102.023036).

В номинации «Лучшая научная статья на английском языке молодого инженера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» победил аспирант, инженер Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН Антон Зверев. Статья «REAL-TIME MONITORING OF COSMIC RAY ANISOTROPY PARAMETERS AND SHORT-TERM FORECASTING OF GEOMAGNETIC DISTURBANCES» была опубликована в журнале «Solar-Terrestrial Physics» (DOI: 10.12737/stp-64202005).

В номинации «Лучшая научная статья с международным участием молодого ученого ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» победил младший научный сотрудник лаборатории биогеохимических циклов мерзлотных экосистем Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Роман Петров. Статья «Increasing contribution of peatlands to boreal evapotranspiration in a warming climate» была опубликована в журнале «Nature Climate Change» (DOI: 10.1038/s41558-020-0763-7).