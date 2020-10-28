Подведены итоги фотоконкурса «С юбилеем, Сахаэнерго!»

Фото Стручковой Н. Слет оленеводов

Профсоюзный комитет АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в группу РусГидро) подвел итоги корпоративного фотоконкурса, посвященного предстоящему 20-летнему юбилею предприятия.

Творческие работы принимались с 1 по 16 октября этого года. А с 20 по 26 октября на официальной странице профкома в социальной сети Инстаграм прошло онлайн-голосование.

Женская команда Жиганской РЭС на Спартакиаде трудовых коллективов, февраль 2018

В фотоконкурсе «С юбилеем, Сахаэнерго!» приняли участие 11 сотрудников из разных филиалов компании. Они запечатлели рабочие будни энергетиков, культурно-массовые и спортивные мероприятия, красоту родной природы.

Автором лучших фотографий признана бухгалтер Оленекского РЭС Наталья Егоровна Стручкова. Второе место занял главный инженер Янских электрических сетей Александр Сергеевич Милохин. Третьим призером стала главный инженер Жиганского РЭС Наталья Андреевна Мелюхина. По итогам онлайн-голосования приз зрительских симпатий получил диспетчер ОДС Верхоянских электрических сетей Евгений Витальевич Баишев. Победители фотоконкурса получат ценные призы и грамоты.

Фото Милохина А. Усть-Яна

«Я хочу искренне поблагодарить всех участников нашего юбилейного конкурса. Все фотографии наполнены большой любовью к профессии, родной природе и людям. Восхищен талантом своих творческих коллег! Лучшие фотографии будут опубликованы на страницах юбилейной книги Сахаэнерго», — отметил председатель профкома Евгений Стручков.