Подведены итоги Чемпионата и первенства Якутии по танцевальному спорту

Чемпионат и первенство Якутии по танцевальному спорту завершились во Дворце спорта «50 лет Победы». Отметим, что в соревнованиях приняли участие танцоры возрасте от 6 лет до 21 года, которые представляли на паркете город Якутск, Ленский и Мирнинский районы республики. В программу 24 апреля вошли латиноамериканские, европейские танцы.

“Два пандемийных года забрали у нас возможность встретиться на республиканских соревнованиях в любимом зале “50 лет Победы”, но сегодня мы вместе. На паркете собрались спортсмены Союза танцевального спорта и Федерации танцевального спорта Якутии”, — отметила на открытии турнира Президент Союза танцевального спорта РС (Я) Людмила Николаева, поприветствовав спортсменов, тренеров, судей, любителей спортивных танцев, гостей мероприятия.

Для проведения аттестации якутских судей, принятия у них экзаменов и работы в составе судейской комиссии на республиканских соревнованиях Якутию посетили арбитры Александр Веретенников (Хабаровск), Дмитрий Стыцюк (Владивосток), Александр Шишков (Комсомольск-на-Амуре) и Павел Лопатин (Москва). В мероприятии также принял участие Президент Регионального отделения Российского танцевального союза РС (Я), Заслуженный работник культуры РС(Я) и руководитель знаменитого ансамбля “Мозаика” Михаил Сивцев.

По итогам Чемпионата и Первенства РС(Я) по танцевальному спорту в дисциплине “Спортивные бальные танцы” призерами соревнований стали:

Пара Егор Карнаухов — Софья Бурнашева (Якутск, ТСК “Реверанс”, Нелли Лилло) — золото в категории Дети-1, латиноамериканской программы (3 танца), открытый класс; золото в категории Дети-1, Европейская программа (3 танца) открытый класс; золото в категории Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) открытый класс.

Пара Андрей Мозгов — Майя Позур (Ленск, ТСК “Румба”, тренер Татьяна Самохина) завоевала золото в категории Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) открытый класс. Второе место заняли Кирилл Прохоров и Кристина Власова (Якутск, ТСК Квик-Степ, тренер Дмитрий Никитин).

Также Андрей Мозгов и Майя Позур выиграли золото в категориях Дети-2, Европейская программа (4 танца) открытый класс и Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) открытый класс.

Победителями в категории Юниоры-1, Латиноамериканская программа открытый класс стали Арылхан Данилов и Милослава Мазанова (Якутск, ТСК “Реверанс”, тренер Нелли Лилло). Второе место завоевали спортсмены ТСК “Румба” города Ленска Марк Киселев и Валерия Феоктистова, третье — ленчане Марат Хуснуллин Варвара Серкина.

В категории Юниоры-1, Европейская программа открытый класс золотым призером стала пара Арылхан Данилов-Милослава Мазанова, второе место заняли Марк Киселев и Валерия Феоктистова, третье место — Марат Хуснуллин и Варвара Серкина.

В категории Юниоры-1, Двоеборье открытый класс победу одержали Арылхан Данилов и Милослава Мазанова, второе место заняли Марк Киселев и Валерия Феоктистова, третье место — Марат Хуснуллин и Варвара Серкина.

Танцевальные пары из ТСК “Румба” города Ленска заняли призовые места в категории Молодежь, Европейская программа открытый класс: Илья Щипанов — Валерия Селиванова — золото, Сергей Бушуев и София Макарова — серебро.

В категории Молодежь, Латиноамериканская программа открытый класс первое место заняли Сергей Бушуев и София Макарова, второе место пара Илья Щипанов — Валерия Селиванова. Таким же образом распределились места в категории Молодежь, Двоеборье открытый класс.

Золото категории Молодежь-2, Европейская программа открытый класс завоевала пара Григорий Слепцов — Дария Слепцова (Якутск, ТСК “ПоПарам”, тренер Вячеслав Ефимов).

В категории Молодежь-2, Латиноамериканская программа открытый класс первое место завоевала танцевальная пара Александр Осипов — Сандаара Данилова (Якутск, ТСК “Реверанс” тренер Нелли Лилло), серебряными призерами стали Илья Луговой и Анастасия Свинцицкая (Якутск, ТСК “Реверанс” тренер Нелли Лилло), бронзу выиграли Григорий Слепцов и Дария Слепцова.

Золотыми призерами в категории Молодежь-2, Двоеборье открытый класс стали спортсмены Григорий Слепцов и Дария Слепцова.

“Сейчас деятельность нашего союза сконцентрирована на развитии массовости спортивных бальных танцев в Якутии, расширении географии пребывания Союза танцевального спорта РС(Я) в муниципалитетах. Мы имеем возможности и уже опробованную программу взращивания и обучения тренеров по бальным танцам, благодаря которой можем готовить и педагогов для районов Якутии на базе школ, ДЮСШ, Домов Культуры и других учреждений. Программа “Молодые тренеры” будет продолжена. Мы будем рады подержать инициативы глав районов, улусных управлений физкультуры и спорта, администраций спортивных объектов по организации танцевальных клубов и направлений в учреждениях для обеспечения доступности танцевального спорта детям Якутии», — также сообщила Людмила Николаева в завершении мероприятия.

Выражаем благодарность за поддержку в проведении республиканских соревнований АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и Фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия).