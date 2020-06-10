Подтвердился случай коронавируса в призывном пункте

В республике на 10 июня зарегистрировано 2 753 подтвержденных случая COVID-19, отметила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина, комментируя текущую ситуацию. Из них за последние сутки выявлено 67 новых случаев, в том числе 64 – в г. Якутске, по одному случаю – в Горном, Нюрбинском, Таттинском улусах.

За весь период выздоровело 1511 человек, в том числе за прошедшие сутки – 100 человек. При этом количество выздоровевших превышает количество пациентов, которые находятся на лечении.

Ольга Балабкина обратила внимание на то, что приезд детей на летние каникулы в населенные пункты республики небезопасен для местных жителей. «В Нюрбинском улусе сегодня предприняты все меры для того, чтобы локализовать место распространения инфекции. В Таттинском улусе заболел контакт ранее выявленного больного коронавирусом. В Горном районе заболел уроженец улуса, приехавший из г. Якутска. Поездки между районами неизбежны. Всем, кто прибывает в населенные пункты, необходимо принимать меры для того, чтобы обезопасить, прежде всего, тех, кто вас приглашает в гости, своих земляков», – сказала вице-премьер.

Заместитель председателя оперштаба сообщила, что в г. Якутске, на который приходится 78% от общего числа заболевших за весь период, подтвердился случай, связанный с призывным пунктом. «Закончилось эпидемиологическое расследование, определен круг контактов. Вирус является завозным в республиканский сборный пункт, принимаются все меры для того, чтобы дальше продолжать призыв после того, как все санитарные обработки пройдут», – сказала Ольга Валерьевна.

В Ленском и Алданском районах врачи продолжают лечить ранее выявленных больных, большинство из которых приезжие работники предприятий. В Амгинском улусе определен круг контактных лиц и проводится лечение заболевшего человека.

Ольга Балабкина отметила, что особое внимание в настоящий момент уделяется ситуациям в Мегино-Кангаласском, Намском улусах, где относительно большое количество инфицированных. «Эти сельские районы приближаются по количеству зараженных к крупным промышленным районам: Алданскому, Ленскому. Это говорит о том, что в маленьких населенных пунктах скорость распространения инфекции быстрее, так как контакты более тесные», – подчеркнула она.

Вице-премьер призвала жителей республики соблюдать условия социального дистанцирования, сокращать количество контактов.

«По республике продолжается тестирование, прежде всего, для локализации мест распространения инфекции. Увеличилось обращение граждан за тестированием. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что сегодня каждому можно пройти тест», – сказала Ольга Балабкина.

В республике остается обязательной двухнедельняя изоляция тех, кто прибывает из других субъектов РФ. Посты продолжают работать на воздушном, железнодорожном транспорте, на части автомобильного транспорта. Заместитель председателя оперштаба отметила, что на повестке дня стоит вопрос организации эвакуационного рейса студентов СВФУ из стран ближнего зарубежья. «С министерством внешних связей республики отрабатываем вопросы беспрепятственного прохождения границы с посольством Киргизии», – сообщила она.

По словам Ольги Балабкиной, на всероссийском совещании в Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко речь шла об обеспечении безопасности детей во время летних каникул. «Республикой поставлен вопрос о возобновлении выезда наших детей в здравницы, которые являются традиционными для поднятия иммунитета. Министерство образования и министерство здравоохранения получили поручения разработать оздоровительные программы профилактического характера для наших детей», – подчеркнула Ольга Валерьевна.

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя правительства сказала, что главы муниципальных образований, независимо от решений оперштаба республики, главы республики, сами принимают решения о проведении санитарных дней на территории муниципалитета.

«Вчера на уровне Совета Федерации был поставлен вопрос об единой форме справки об отсутствии коронавирусной инфекции. В республике планируется открытие медучреждений для проведения медосмотров. До конца недели должны решить вопрос об оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Далее стоит вопрос оказания плановой медицинской помощи при снятии определенных ограничений», – подытожила вице-премьер.