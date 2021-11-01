01.11.2021
17:03
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Происшествия

Подтвердилась шокирующая информация об изнасиловании трансгендера в Покровске

Как сообщила в своем телеграм-канале известный журналист Сусанна Рожина, в республике произошел вопиющий случай.

В Покровске был изнасилован мужчина трансгендер (трансвестит). В данном преступлении подозревается полицейский.

Информация поступила сегодня утром. Все подробности в ближайшее время на нашем сайте – об этом сообщает в инстаграм страница газет «Жизнь Якутска» и «Криминальная Якутия» — sakhatime.ru

Как стало известно:

Жуткий случай произошел две недели назад в Покровске. Был изнасилован трансгендер. Мы вкратце писали об этом в своем тг-канале. Сегодня пошла неверная информация, что к преступлению был причастен сотрудник полиции. Это не так. Как нам сообщили, надругался над мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации судебный пристав.

Фото: SAKHALIFE
Источник: https://www.instagram.com/p/CVuQ8oUsL-P/?utm_medium=copy_link
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