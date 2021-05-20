Подтопление грозит Среднеколымску

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Хангаласского района и г. Якутск. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 км ниже н.п. Графский Берег уровень воды 781 см при критическом 950 см, а верхняя кромка в 20 км ниже н.п. Покровск уровень воды 730 см при критическом 1370 см. У г. Якутск уровень воды составляет 603 см при критическом 990 см с учетом дамбы, а у н.п. Кангалассы уровень воды составляет 967 см при критическом 1000 см, наблюдается средний ледоход. Протяженность ледохода составляет 163 км. Ледоход на реке Лена в устьевой части р. Алдан будет проходить 20-21 мая т.г., на участке Сангары – Жиганск – 20-22 мая.

На реке Вилюй ледоход проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка в 60 км ниже н.п. Хатырык – Хомо уровень воды составляет 924 см при критическом 1220 см. Протяженность ледохода составляет 66 км. В ближайшие сутки — двое ледоход будет проходить в устьевой части.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 350 км ниже н.п. Сухана, уровень воды составляет 851 см критического уровня нет, а верхняя кромка – в 20 км ниже н.п. Сухана. У г/п Тюмяти Булунского района уровень воды составляет 579 см, критической отметки нет. Протяженность ледохода составляет 330 км. 23-25 мая ожидается ледоход на территории Булунского района.

Активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается у местности Лобуя, уровень воды у г. Среднеколымск составляет 1158 см при критическом 1200 см, а верхняя кромка в районе местности Вяткина, наблюдается редкий ледоход. У н.п. Зырянка уровень воды составляет 522 см при критическом 850 см. Протяженность ледохода составляет 157 км. В случае образования заторных явлений ниже по течению, сохраняется вероятность повышения уровней воды у г. Среднеколымск с подтоплением пониженных участков местности, ВПП аэропорта Среднеколымск.

Активная фаза ледохода на реке Яна проходит по территории Верхоянского и Усть — Янского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 70 км ниже н.п. Усть-Куйга уровень воды составляет 815 см при критическом 1309 см, а верхняя кромка – у н.п. Сайды уровень воды составляет 824 см при критическом 1309 см. Протяженность ледохода составляет 242 км. В ближайшие двое – трое суток ожидается вскрытие реки в устьевом участке.

На реке Индигирка в верховьях наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. 21-23 мая ожидаются подвижки льда на участке Усть – Нера – Усть – Мома – Белая Гора.