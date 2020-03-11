Подсудимый признал свою вину под тяжестью улик

Прокуратура Мегино-Кангаласского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего гр.Т. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенных в крупном размере).

В суде установлено, что гр.Т., в июле 2019 года, заведомо зная о том, что драгоценные металлы (золото, серебро), за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома из таких изделий, ограничены в обороте, незаконно перевез из города Якутска на территорию Мегино-Кангаласского района в салоне своего автомобиля два свертка с содержанием природного россыпного шлихового золота общим весом 3 458,2 грамм и серебра – 358,7 грамм. В ходе перевозки задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Вину подсудимый, с учетом добытых следствием неопровержимых доказательств, признал в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом мнения государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 100 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Драгоценные металлы изъяты, переданы в доход государства.