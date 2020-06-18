Подсудимый экс-вице-мэр Якутска, возможно, заболел коронавирусом
Сегодня, 18 июня в Якутском городском суде должно было состояться рассмотрение дела по существу в отношении экс-вице-мэра Якутска Василия ГОГОЛЕВА.
Напомним, что он полностью признал свою вину в превышении должностных полномочий и оказания давления на коммерческую фирму.
Его подельниками проходят генеральный директор строительной фирмы «Утум-инвест» Георгий КАРАМЗИН и соучредитель, директор фирмы «Утум-дизайн» Татьяна САМСОНОВА.
Учитывая, что Гоголев пошел на соглашение со следствием, его дело выделено в отдельное производство. Сегодня судья Аркадий ГОГОЛЕВ должен был рассмотреть дело по существу.
Однако подсудимый в суд не явился, направив ходатайство об отложении дела по причине своей болезни.
Как огласил в суде адвокат Станислав ЖИВАРЕВ, у Василия Васильевича появились симптомы орви. Ему вызвали скорую помощь. 16 июня прибывшая бригада взяла анализ на COVID-19. Как сообщил адвокат, итоги теста на коронавирус будут известны только 19 июня.
Напомним, что с 28 апреля Василий Гоголев содержится под домашним арестом, до этого содержался под стражей в СИЗО.
Так же адвокат Живарев отметил, что с подсудимым экс-вице-мэром в последние дни активно общался адвокат КОНОНОВ, который как контактное лицо тоже сдал анализы на COVID-19.
Судья Горохов перенес слушание дела на 3 июля.
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