Подстегнёт ли санкционное давление развитие Дальневосточного региона?

Дальний Восток занимает особое положение в экономике России. Именно на этой малонаселенной, но обширной территории сосредоточены основные сырьевые запасы, природные богатства нашей страны. Здесь имеются богатые месторождения углеводородов, золота, цветных металлов, каменного угля и минералов, в том числе алмазов. Суровые и полноводные реки полны ценной рыбой, леса богаты разнообразной флорой и фауной.

В последние 10 лет развитию Дальнего Востока, в том числе развитию Арктики, уделяется гораздо больше внимания на государственном уровне, чем это было 30-40 лет назад. Так, по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в настоящее время на Дальнем Востоке с использованием различных механизмов господдержки реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов. В рамках этих инвестпроектов введено в эксплуатацию 451 предприятие, создано около 87 тысяч новых рабочих мест. Компании-резиденты территорий опережающего развития и свободного порта уже инвестировали в развитие экономики 2,2 трлн рублей. В Арктической зоне РФ реализуется более 300 инвестиционных проектов объемом 367,6 млрд рублей инвестиций, создается около 14,5 тыс. рабочих мест. С 2020 года в России действует Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

В сентябре 2021 года, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Президент России Владимир Путин призвал рачительно относиться к богатствам Арктики. «Арктика — 18% нашей территории, мировые запасы сырья, нужного не только нашей стране, но и всему миру, всему человечеству. В этом смысле на нас лежит огромная ответственность за то, чтобы рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам. Этим объясняется то внимание, которое Россия уделяет развитию дальневосточных территорий», — подчеркнул Президент.

Введение со стороны «недружественных стран» экономических и политических санкций против России, привели к серьезным последствиям для экономики нашей страны. При этом ряд стран сохранил по отношению к Российской Федерации нейтральную, а часть стран, включая такие крупные государства как Китай и Индия — дружественную позицию. В целом, политика санкций со стороны Запада привела к улучшению взаимоотношений России со странами Восточной Азии. С учетом этого, в настоящее время мы видим, как возросла роль Дальнего Востока для ведения внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

Для российских производителей, в том числе для дальневосточных производителей, открываются новые возможности для работы на внутреннем рынке, так как освободились ниши, которые ранее занимали крупные иностранные компании, покинувшие рынок. Появились хорошие возможности и для экспорта выпускаемой в России продукции в страны-партнеры, например, в Китай, Индию, Турцию, Вьетнам и Монголию.

В структуре экспорта России в Китай около 60% занимают минеральные продукты, куда входят минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, около 9% — древесина и целлюлозно-бумажные изделия, около 8% — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, около 6% — металлы и изделия из них, порядка 4% занимает доля машин, оборудования и транспортных средств, и порядка 3% — продукция химической промышленности.

Тем не менее, текущая политика центра может привести к росту зависимости Дальнего Востока от Китая и закреплении сырьевого характера российского экспорта в Китай. Поэтому в регионах Дальнего Востока следует делать упор на производство, чтобы максимально отойти от так называемой «сырьевой иглы». Производство высококачественной и конкурентоспособной продукции, которая будет идти на экспорт, безусловно, окажет гораздо более мощное влияние на социально-экономическое развитие нашей страны, чем продажа природных ресурсов, так как благодаря развитию производства, на Дальнем Востоке будут создаваться новые рабочие места. К тому же эта удивительная и очень красивая часть России имеет огромные перспективы развития не только за счет своих сырьевых ресурсов, но и как туристический центр. Этому способствует уникальное географическое положение Дальнего Востока, богатый этнический состав и уникальные культурные традиции народов, населяющих этот макрорегион, удивительные природные ландшафты, куда не ступала нога человека, разнообразие экосистем от арктических до морских, большое количество заповедников и особо охраняемых природных территорий.