Подрядчиков, не соблюдающих график производства работ, ждут штрафы и грозит расторжение контракта

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) усилил контроль исполнения графиков работ подрядчиками.

Как отмечает первый заместитель генерального директора регионального оператора Алексей ЛАПТЕВ, специалисты в течение года постоянно отслеживают качество работы строителей на всех этапах, в том числе одним из важнейших моментов является своевременное начало работ в соответствии со сроками, установленными в заключенных контрактах

Подрядчик должен выйти на объект через пять дней после заключения контракта. Если в течение этого срока компания не приступила к работе, Фонд имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда. Допустившим отставание от графика подрядчикам, региональный оператор выдает предписание на устранение данного нарушения. При наличии двух неисполненных предписаний с компанией могут разорвать контракт. ⠀

Фонд неоднократно заявляет о том, что качество и время комплексного капитального ремонта зависят в том числе и от активности собственников жилья. В связи с этим, мы еще раз призываем жильцов контролировать процесс ремонта в своих домах и информировать руководство регионального оператора о замеченных нарушениях с тем, чтобы Фонд мог своевременно реагировать на упущения в работе подрядчиков.

Обращения принимаются по многоканальному номеру +7(4112)319-014 и по электронному адресу press@fondkr.ru.