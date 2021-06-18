Подрядчик обдурил Якутск на 10 млн

В результате совместной проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия), оперативниками МУ МВД России «Якутское», прокуратуры г. Якутска, а также Управления ГИБДД МВД республики при силовой поддержке бойцов Росгвардии выявлены факты хищения денежных средств при исполнении муниципальных контрактов.

В ходе реализации комплекса оперативных мероприятий установлено, что руководитель одной из подрядных организаций в период с 2019 по 2020 год заключал муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети на территории города Якутск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Оперативники выяснили, что стоимость работ, указанных в справках и актах о приемке выполненных работ по одиннадцати муниципальным контрактам, существенно завышена.

По предварительным оценкам общий ущерб, причиненный ГО «Город Якутск», превысил 10 млн. рублей.

В отношении подозреваемых Следственной частью Следственного управления МУ МВД России «Якутское» возбуждены уголовные дела по ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.