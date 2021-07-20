«Подросток» приглашает волонтеров

Живописный лесной массив «Южный Бор», который находится на 25 км. Покровского тракта – обязательная точка активного отдыха горожан. Отдых там может быть разнообразен, здесь каждый найдет что-то интересное для себя: рядом горы, недалеко протекает ручеёк, поляна цветов… Здесь можно отдохнуть от повседневной жизни и забыть обо всем, поскольку, атмосфера, действительно, уникальна.

А свидетельство «отдыха» людей – валяющиеся повсюду пластиковая посуда, окурки, железные банки, полиэтиленовые пакеты и прочий мусор.

С 2017 года Якутская городская общественная молодежная организация «Подросток» серьезно задумалась о проблеме замусоривания этой местности. Выезжая отдыхать в «Южный Бор», подопечные «Подростка» уже привыкли брать с собой пакеты для мусора, потому что труд и бережное отношение к природе – важные ценности для них.

Консервная банка – 50 лет, пенопласт – не разлагается

Часто, ссылаясь на то, что рядом нет урны или не хочется идти к санитарной точке «Подростка», где складируются мешки с мусором, люди оставляют остатки еды и мусор там, где только что отдыхали.

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Между тем, консервные банки, пластиковые бутылки, всевозможные упаковки — все это в изобилии можно увидеть в местах отдыха на лоне природы. Даже школьники сегодня знают, что большая часть такого мусора разлагается сотни лет. Стеклянная бутылка, брошенная в лесу, будет разлагаться миллион лет, полиэтиленовые пакеты, в которых привезли еду, не разложатся примерно 200 лет.

Поэтому прежде чем поехать на шашлыки за город, стоит собраться так, чтобы на месте отдыха не осталось никаких следов. Исключение есть только одно – некоторые пищевые отходы — они разлагаются 2-5 недель и их можно закопать.

«Вроде никому не хочется жить возле свалки, да и люди при желании могут не мусорить. Лесные дары, природа, чистый воздух, а значит, и наше здоровье зависят от нас самих» — комментируют ребята-юные экологи.

Так, к экоакции «Подростка» присоединилась и внесла свою посильную лепту команда весёлых клоунов и фокусников «Доктор Саро». Ну, а после уборки и вкусного обеда для всех гостей «Южного Бора» были представлены удивительные и смешные фокусы, шутки, улыбки.

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Ну, а «гвоздём» акции стал популярный Бамбл Би, который призывал всех отдыхающих не мусорить.

Экологическая акция «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!»

ЯГОМО «Подросток» приглашает всех желающих поучаствовать в выездах экодесанта, чтобы расчистить несанкционированные свалки в лесу, убрать мусор вдоль автомобильной трассы. Уточнить детали об участии в мероприятии можно по тел. 35-45-56 или по адресу: проспект Ленина 42. Этаж 2. ЯГОМО «Подросток».

Добровольцам специалисты организации подробно расскажут о ближайшем месте проведения мероприятия, обеспечат перчатками, панамками, «волонтёрками» и мусорными мешками.