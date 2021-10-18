Подросток предстанет перед судом. Наркотики

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Следствием установлено, что в июне-июле 2021 года юноша осуществлял работу «закладчика» наркотиков, которые с целью сбыта распространял в тайниках, оборудованных в различных местах города Якутска.

23 июля 2021 года обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками полиции в момент проведения оперативно-розыскных мероприятий, у него изъято наркотическое средство.

В последующем юноша сообщил следователю места нахождения других тайников, и все хранящиеся там наркотические средства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в полном объеме и дал следствию показания об обстоятельствах совершения преступного деяния.

Расследование завершено. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками ОНК МУ МВД России «Якутское».