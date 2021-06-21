Подросток «пошалил» на каникулах

SakhaLife.ru.

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии обратился житель г. Нерюнгри с заявлением о краже велосипеда стоимостью 10 000 рублей. Мужчина сообщил, что оставил двухколесное транспортное средство не пристёгнутым в подъезде многоквартирного дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток.

По словам подозреваемого, после кражи велосипеда он какое-то время катался на нём, а потом отдал его своему знакомому.

Транспортное средство изъято и будет передано законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.