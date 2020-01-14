Подросток попал в поле зрения полицейских в аэропорту Якутска

В аэропорту города Якутск внимание сотрудников транспортной полиции привлек подросток. Молодой человек был без верхней одежды, говорил несвязно.

Стражам порядка, 17- летний местный житель рассказал, что в ходе конфликта в семье ушёл из дома, и употребив алкоголь, решил провести ночь в здании аэропорта.

В отношении молодого человека сотрудниками транспортной полиции составлен административный протокол по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте подросток доставлен домой и передан законным представителям. С молодым человеком и его родителями проведены профилактические беседы.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.