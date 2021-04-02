Подростков Якутии приглашают научиться делать кино

Если вы интересуетесь кино, пишите сценарии, хотите научиться работать с кинотехникой, одним словом, принять участие в создании фильма, и научится делать свое кино, то наша кинолаборатория для Вас!

С 24 апреля по 3 мая в г. Якутске в рамках проекта «Синемобиль» при поддержке Гете-Институт будет открыта практическая 10-ти дневная кинолаборатория «Дистанция и близость» для подростков от 13 до 16 лет под руководством режиссера и продюсера из Германии Бенджамина Церхау и преподавателя Московской школы современного кино Ильи Томашевича.

Программа кинолаборатории будет состоять из нескольких частей, где участники смогут пройти ключевые этапы создания фильма:

замысел

написание сценария

съемки (свет, звук, выстраивание кадра, работа с актерами)

монтаж

А также участников ждут интересные упражнения и задания от ведущих лаборатории.

Чтобы попасть в группу нужно выполнить следующее задание:

1.Написать короткую историю для экранизации на тему «Дистанция и близость». История должна быть не больше одного листа А4 на русском или английском языке.

2.Указать свое имя и фамилию, возраст, школу и класс (или другое учебное заведение, например, колледж). Сделать краткий рассказ о себе (чем интересуетесь, чем занимаетесь, почему Вам важно участвовать в кинолаборатории). Указать адрес проживания. Указать контактные данные для связи с Вами: телефон, адрес электронной почты.

3.Указать область (одну или несколько), в которой бы Вам интересно было работать:

— Режиссура

— Сценарий

— Операторское мастерство

— Звукорежиссура

— Декорации и костюмы

— Актерское мастерство

4. Отправить историю на тему «Дистанция и близость» и Ваши данные на почту kinolaboratoryjakutsk@gmail.com

Строго до 15 апреля

Работы не рецензируются!

16 лучших авторов будут отобраны для участия в кинолаборатории!

Ждем Ваши заявки и истории!

Работа кинолаборатории будет проходить по адресу:

Библиотека SMART 2.0.3

г. Якутск, ул. Ларионова, 12А

с 13:30 до 19:30 с 24 апреля по 29 апреля

и с 11:00 до 19:00 с 30 апреля по 3 мая

Обучение в кинолаборатории бесплатно.

Проект проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021