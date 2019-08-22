Подростки-преступники

В преддверии 1 сентября столичными полицейскими совместно с представителями ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» 20 августа текущего года проведено рейдовое мероприятие по проверкам несовершеннолетних, находящихся на диспансерном наблюдении и уклоняющихся от посещения врача психиатра-нарколога.

Специалисты подробно разъяснили подросткам и их родителям о пагубном влиянии алкоголя и иных психоактивных веществ на развивающийся молодой организм, а также о правовых последствиях противоправного поведения.

Всего за 7 месяцев 2019 года 56 несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили 49 преступлений. Большая часть преступлений совершена на территории Якутска, где 21 нетрезвый подросток совершил 16 противоправных деяний.