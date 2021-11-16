Подростки подозреваются в насилии сексуального характера над 12-летней девочкой

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении двух 14-летних школьников по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По данным следствия, в нежилом помещении в одном из пригородов города Якутска школьники совершили в отношении 12-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

О преступлении узнал отец девочки и сообщил об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд экспертных исследований.

Школьнице оказывается необходимая помощь, в том числе, со стороны психолога.

Расследование продолжается.