Подростки подозреваются в насилии сексуального характера над 12-летней девочкой
Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении двух 14-летних школьников по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
По данным следствия, в нежилом помещении в одном из пригородов города Якутска школьники совершили в отношении 12-летней девочки насильственные действия сексуального характера.
О преступлении узнал отец девочки и сообщил об этом в правоохранительные органы.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд экспертных исследований.
Школьнице оказывается необходимая помощь, в том числе, со стороны психолога.
Расследование продолжается.
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