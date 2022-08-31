Избитые подростки несколько лет насиловали девочку с особенностями развития — утверждают односельчане

Источник из села Кэскил Томпонского района на условиях анонимности решил поделиться с тгк @yakutia_kp подробностями громкого избиения 12-летнего и 14-летнего подростков. По его словам, подростки подозреваются в сексуальном насилии над девятилетней девочкой с особенностями развития. Самое страшное, что издевательства начались еще три года назад, и начал их двоюродный брат девочки. Позже к нему присоединились еще трое его друзей, в том числе сын одного из чиновников сельской администрации. Подростки позже начали хвастаться тем, что они делают. Как стало известно @yakutia_kp, девочка сейчас находится в Якутске, с ней работают психологи, учитывающие особенности ее развития. Само дело передано в Следственный комитет.

Подробно: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27439/4640600/

Как сообщается в информации отделения МВД России по Томпонскому район, что ходе проведения проверки установлено, что избили подростков двое местных жителей после того, как им стало известно о совершении этими подростками противоправных деяний в отношении 9-летней девочки на протяжении нескольких лет. Подростки на учете в ПДН не состояли, их действиям будет дана правовая оценка. В настоящее время решается вопрос об их помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.