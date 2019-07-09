Подростки на мотоцикле попали в жуткую аварию в Якутии

9 июля около 1 часа ночи в г. Нюрба произошло ДТП с несовершеннолетними.

По предварительным данным установлено, что водитель автомашины «КАМАЗ», при повороте налево на перекрестке ул. Ст. Васильева и Октябрьская не уступил дорогу мотоциклу «Racer», движущемуся во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.

Прибывшая бригада скорой помощи в срочном порядке увезла мотоциклиста и его пассажира со множественными переломами в больницу.

Пострадавшим по 14 лет, оба были без мотошлемов и других средств защиты. Подросток, находившийся за рулём мототехники, права управления, безусловно, не имеет. В ходе разбирательств выяснилось, что транспорт ранее был приобретён родителями одному из подростков для личного пользования. Как видно, результат такой «доброты» не заставил себя долго ждать.

Водитель грузовика в момент ДТП был трезв. В объяснении он написал, что понадеялся на то, что успеет проехать перекресток.

Информация о дорожно – транспортном происшествии и о факте пребывания несовершеннолетних в ночное время вне дома направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей или законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, будут уведомлены органы образования.

Уважаемые родители! Не разрешайте и не поощряйте управление транспортными средствами детьми. Не допускайте свободного доступа несовершеннолетних к ключам от транспортного средства. Управлять транспортными средствами необходимо только при наличии водительского удостоверения. Только специальное обучение и соблюдение ПДД является залогом безопасности на дороге.