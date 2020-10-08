Подробности взяточничества в авиакомпании «Якутия»

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с Северо-Восточным линейным управлением МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность начальника подразделения АО «Авиакомпания «Якутия».

Установлено, что должностное лицо, обладая административно-хозяйственными функциями, неоднократно получало от предпринимателей взятку в виде денег за выигрыш в конкурсе и последующее заключение договора оказания услуг по обеспечению бортовым питанием пассажиров и экипажей воздушных судов АК «Якутия».

В этих целях данный сотрудник авиакомпании через подставное лицо открыл банковский счет, на который руководители коммерческих фирм из г.г. Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Анапы перечисляли требуемую сумму денежных средств за победу в тендерах.

В настоящее время задокументировано 5 эпизодов взяточничества.

По материалам проверки Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России в отношении начальника отдела АК «Якутия» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 (Получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий в виде денег в крупном размере) УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.