Подробности страшного ДТП в Якутии

Как сообщило республиканское управление ГИБДД, ДТП с выездом Toyota Land Cruiser на встречную полосу произошло утром 16 июня. Напомним, видеозапись была распространена в соцсетях и мессенджерах минувшей ночью.

На 45 километре дороги «Колыма» водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с Nissan Terrano.

«В результате травмы получили три человека: 2 пассажира „Тойоты“ и 1 пассажир „Ниссана“. Водители в момент ДТП были трезвы», — рассказали в инспекции.

Госавтоинспекция напоминает: в условиях ограниченной видимости водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, воздержаться от опасных маневров, обгонов и перестроений.