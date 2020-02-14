Подробности смертельного ДТП в Якутии

13 февраля около 16ч. 30 мин. в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 47 км. ФАД «Колыма» произошло дорожно-транспортное происшествие. На место аварии была направлена следственно оперативная группа.

По предварительным данным установлено, что 23-летний водитель, управляя автомашиной «Ниссан Кашкай», по неустановленной пока причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Тойота Хайс». В момент происшествия в салоне микроавтобуса находились 25-летний водитель и 5 пассажиров, в том числе двое детей 15 и 10 лет. Пассажиры следовали из Таттинского района в Якутск. В результате столкновения одна из пассажирок – женщина 1948 г.р.,- погибла. Травмы получил водитель микроавтобуса и три пассажира, в том числе оба несовершеннолетних. Со слов водителя, все пассажиры в салоне были пристегнуты ремнями безопасности.

«Ниссан Кашкай» следовал из Якутска во встречном направлении. В салоне легковой иномарки находились 2 человека- водитель и 32-летний пассажир на переднем пассажирском сидении. Оба они погибли. В момент аварии мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности, водитель, по данным базы ФИС ГИБДД, не имел водительского удостоверения.

Водитель микроавтобуса официально оказывает услуги по перевозке пассажиров, все необходимые для этого документы у него в порядке, имеется лицензия на перевозку пассажиров, в автомашине установлен тахограф. В момент происшествия был трезв, что подтверждено результатом медицинского освидетельствования.

Все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, в котором 3 человека погибли и 4 –получили травмы, предстоит установить следствию.

Госавтоинспекция напоминает: в условиях снегопада, гололеда, ограниченной видимости водителям следует выдерживать безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, категорически противопоказано превышать скорость, не следует совершать резких и необоснованных маневров, необходимо выдерживать дистанцию и боковой интервал с другими транспортными средствами. Водитель и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности- это залог минимизации травм в случае дорожно-транспортного происшествия.