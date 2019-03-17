Подробности смертельного ДТП в Якутии

В Нерюнгринском районе столкнулись 3 транспортных средства

16 марта около 15 час 15 мин на 386-м километре федеральной автодороги «Лена» водитель 1970г.р., управляя автомобилем КамАЗ-43101, следуя со стороны поселка Чульман в направлении г. Нерюнгри, по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся грузовым автомобилем FAW. После столкновения автомобиль КамАЗ отбросило на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной SCANIA.

В результате ДТП водитель КамАЗа от полученных травм сончался на месте происшествия, 58- летний пассажир этой же машины был госпитализирован в Нерюнгринскую городскую больницу с травмами головы и позвоночника, переломом ноги и множественными ушибами.

Местом ДТП является прямой участок дороги, конец спуска — начало подьема. Дорожное покрытие асфальтобетонное, в момент происшествия – сухое, видимость не была ограничена. Все причины и обстоятельства происшествия предстоит установить сдедствию.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростных режимов с учетом дорожных и погодных условий, выполнения требований дорожных знаков и разметки, соблюдения дистанции и боковых интервалов.

С наступлением тепла многие якутяне отправляются к местам массового отдыха,в том числе с детьми. Не забывайте о требованиях безопасности при перевозке маленьких пассажиров.

Сегодня на федеральных автодорогах республики «Вилюй», «Лена» и «Колыма» будут работать передвижные посты ДПС, кроме того сотрудникам районных подразделений Госавтоинспекции будут оказывать помощь автопатрули специального взвода оперативного реагирования ГИБДД.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте дисциплинированны, внимательны и осторожны в пути!