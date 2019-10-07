Подробности попытки дерзкого ограбления в Институте мерзлотоведения

Сегодня утром двое неизвестных в масках совершили попытку ограбления в Институте мерзлотоведения. Целью преступников стал банкомат, установленный в основном корпусе учреждения. Об этом ЯСИА сообщил заместитель директора учреждения по общим вопросам Лев Ли.

Как рассказал Лев Ли, в 7.07 двое неизвестных вошли в здание через главный вход основного корпуса. При этом они несли с собой две коробки.

Проникнув в помещение, злоумышленники распылили газовый баллончик в лицо женщины, находящейся на посту охраны.

«Она не успела никак среагировать — ее мгновенно обездвижили с помощью газового баллончика, потом потерпевшая упала на пол и дальше ничего не помнит», — отметил Ли.

Затем преступники занялись банкоматом, но на шум подоспела еще одна сотрудница, которая в этот день занималась уборкой помещений. Она спустилась со второго этажа, и грабители тоже брызнули ей в лицо из баллончика. После этого неизвестные скрылись.

Как говорит заместитель директора института, по предварительным данным, деньги им взять не удалось. Банкомат внешне пострадал незначительно – оторвана толкьо накладка от купюроприемника.

Добавим, что женщина-охранник пришла в себя. После инцидента у нее опухло лицо, но к полудню отек начал спадать. Вторая сотрудница пострадала меньше — именно она и вызвала полицию на место происшествия.