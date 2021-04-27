Подробности обвинения главного инженера филиала «Якутугля»

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению главного инженера филиала АО ХК «Якутуголь» — угольный разрез «Джебарики-Хая», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

Следствием установлено, что 21 июня 2020 года обвиняемый, желая облегчить для себя осуществление контроля над проведением буро-взрывных работ, утвердил проект массового взрыва скважинных зарядов. При этом проектом определен радиус опасных зон по действию ударной воздушной волны, который для людей составляет 600 м, для машин и оборудования 300 м, для зданий и сооружений — 2504 м., а радиус опасной зоны по разлету кусков взорванной породы рассчитан до 50 м.

В условиях особого противопожарного режима на территории Томпонского района мероприятия по предотвращению возгорания травяного покрова, кустарников лесных массивов в пределах земельного отвода угольного разреза и мероприятия по снижению влияния взрывных работ на окружающую среду фактически не выполнены, и главным инженером не проконтролировано их выполнение. Так, минерализованная полоса, отмеченная на маркшейдерской съемке плана угольного разреза «Джебарики-Хая» и которая должна находиться на земельном отводе, фактически не прочищена, не обновлена и проросла сухой растительностью.

Впоследствии на угольном разрезе были произведены взрывные работы, приведшие к возникновению лесного пожара, что повлекло причинение лесному фонду Республики Саха (Якутия) крупного ущерба на сумму свыше 4 миллионов 370 тысяч рублей.

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.