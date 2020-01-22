Подробности массового отравления в Якутии

Возбуждено уголовное дело.

21 января 2020 года около 23 часов в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о массовом отравлении работников и учащихся Чурапчинской республиканской спортивной средней школы–интерната олимпийского резерва им. Д.П. Коркина.

В тот день в период с 16 до 23 часов в районную больницу обратились 22 человека — 19 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет и двое взрослых. По предварительным данным, общее количество отравившихся составило 24 человека, из которых 21 госпитализирован, в их числе 19 несовершеннолетних.

Как сообщили пострадавшие, все они перед обращением за медицинской помощью в столовой школы-интерната употребляли в пищу консервированную рыбную продукцию. Все обратившиеся были госпитализированы, медработниками им выставлен диагноз “Пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести”. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

По данному факту Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как установлено в ходе предварительного расследования, причиной недомогания стал консервированный продукт, закупленный в магазине, расположенном в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

Следствием установлено, что столовая школы имеет соответствующий допуск по организации питания. Работодателем обеспечено прохождение медицинского осмотра и санитарно-гигиеническое обучение персонала.

Следователями СКР проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Специалистами республиканского Центра гигиены и эпидемиологии в столовой образовательного учреждения отобраны пробы пищевых продуктов, смывы на патогенные микрофлоры с объектов внешней среды, биологические материалы со всех пациентов и работников столовой. Управлением Роспотребнадзора по республике прводятся мероприятия по розыску и снятию с реализации данной партии консервов.