14.09.2019
14:59
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Происшествия

Подробности ДТП с желтым микроавтобусом

Напомним, 13 сентября в Нерюнгринском районе опрокинулся микроавтобус с пассажирами. Различные травмы получили четыре человека. 

13 сентября около в 13 часов на 309 км. ФАД «Лена» водитель автомобиля SSANG YOUNG ISTANA, не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет с последующим опрокидыванием. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 5 человек.

В результате аварии различные травмы получили 4 пассажира, сам водитель не пострадал. 

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель является индивидуальным предпринимателем в сфере перевозки пассажиров, имеет соответсвующее разрешение, однако путевой лист и документы, подтверждающие прохождение проверки медицинского работника и технического осмотра транспортного средства,  предьявить полицейским он не смог. 

Состояние опьянения у таксиста не установлено. Но в некоторых районах республики из-за погодных условий осложнилась дорожная ситуация.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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