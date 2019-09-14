Подробности ДТП с желтым микроавтобусом

Напомним, 13 сентября в Нерюнгринском районе опрокинулся микроавтобус с пассажирами. Различные травмы получили четыре человека.

13 сентября около в 13 часов на 309 км. ФАД «Лена» водитель автомобиля SSANG YOUNG ISTANA, не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет с последующим опрокидыванием. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 5 человек.

В результате аварии различные травмы получили 4 пассажира, сам водитель не пострадал.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель является индивидуальным предпринимателем в сфере перевозки пассажиров, имеет соответсвующее разрешение, однако путевой лист и документы, подтверждающие прохождение проверки медицинского работника и технического осмотра транспортного средства, предьявить полицейским он не смог.

Состояние опьянения у таксиста не установлено. Но в некоторых районах республики из-за погодных условий осложнилась дорожная ситуация.