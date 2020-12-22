Подробности ДТП с нефтевозом в Якутии: прибыли специалисты

В Томпонском районе опрокинулась автомашина с топливом

Сегодня, 22 декабря, в 15:34 в центральную диспетчерскую службу ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступила информация от ООО «СахаСпецТранс», что на 27 километре от п. Теплый Ключ Томпонского района Якутии за пределы дорожного полотна выехал нефтевоз и упал на бок.

В результате происшествия погибших нет. Движение автотранспорта по направлению п. Теплый Ключ – п. Тополиное не останавливалось. На место происшествия из п. Хандыга прибыли специалисты ООО «СахаСпецТранс» и Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» для оценки последствий инцидента.

До места происшествия доставлен сорбент, привлечены необходимые силы и средства.