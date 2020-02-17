17.02.2020
12:01
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Происшествия

Подробности ДТП и фото с места жуткой аварии

16 февраля  около в 12 часов дня в дежурную часть  ОМВД России по Вилюйскому району Якутии поступило телефонное сообщение о том, что на 415-м километре федеральной  автодороги «Вилюй» произошло ДТП, имеются  пострадавшие. На место происшествия  была направлена следственно-оперативная группа.     

По предварительным данным установлено, что водитель 1980 г.р.,  управляя автомашиной «Тойота Хайс», двигаясь со стороны  Кобяйского района в  Якутск,  на 415-м километре  федеральной автодороги «Вилюй» между селами Жемкон и Лекечен  Вилюйского района  выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил  столкновение  с автомобилем  «КамАЗ» под управлением  водителя 1969 г.р.

В результате ДТП три человека были травмированы и  госпитализированы в хирургическое отделение больницы Вилюйска.  Водитель микроавтобуса получил переломы  и травматическую ампутацию части ноги,  у  женщины 1958 г.р. – травма головы и перелом ноги, у 10-летней девочки медики также диагностировали перелом ноги и множественные ушибы. В момент ДТП пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что, судя по всему, уберегло их от более тяжелых травм, а, возможно, и от гибели.

Водитель микроавтобуса  имеет  стаж с 2004 г. По данным  ГИБДД,    в течение года мужчина 8 раз привлекался  к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе 6 раз   по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ  за превышение установленной скорости движения.

 Стаж вождения у водителя большегруза – более 30 лет, в  результате ДТП мужчина не пострадал, в момент аварии был трезв.  

По факту ДТП проводится проверка.

          Уважаемые водители, учитывайте  в поездке погодные и дорожные  условия, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал!

         Госавтоинспекция обращается к пассажирам  междугородних такси: не оставляйте без  внимания случаи  нарушений ПДД водителями, перевозящими пассажиров, ведь от этого могут зависеть ваши здоровье и жизнь.  В пути следования водителю необходим перерыв на отдых,  а если дорога дальняя, то, в идеале, у водителя  должен быть  подменяющий напарник. Перевозчики  нередко игнорируют  требование о необходимости соблюдения режима труда и отдыха водителей в погоне за дополнительной прибылью, между тем утомленное состояния того, кто везет людей,  создает для  них прямую угрозу. Пассажиры  должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а для перевозки маленьких пассажиров в салоне такси  должны быть предусмотрены детские автокресла.

         Обо всех случаях нарушений ПДД водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, в случаях превышения ими скорости, опасном вождении, нарушениях правил перевозки пассажиров можно сообщать  по номерам телефонов: 127, 35-22-22, телефонам дежурных частей районных ОВД, либо на номер:45-45-83 (технический надзор Управления Госавтоинспекции республики).   

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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