Подробности ДТП и фото с места жуткой аварии

16 февраля около в 12 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району Якутии поступило телефонное сообщение о том, что на 415-м километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло ДТП, имеются пострадавшие. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

По предварительным данным установлено, что водитель 1980 г.р., управляя автомашиной «Тойота Хайс», двигаясь со стороны Кобяйского района в Якутск, на 415-м километре федеральной автодороги «Вилюй» между селами Жемкон и Лекечен Вилюйского района выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением водителя 1969 г.р.

В результате ДТП три человека были травмированы и госпитализированы в хирургическое отделение больницы Вилюйска. Водитель микроавтобуса получил переломы и травматическую ампутацию части ноги, у женщины 1958 г.р. – травма головы и перелом ноги, у 10-летней девочки медики также диагностировали перелом ноги и множественные ушибы. В момент ДТП пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что, судя по всему, уберегло их от более тяжелых травм, а, возможно, и от гибели.

Водитель микроавтобуса имеет стаж с 2004 г. По данным ГИБДД, в течение года мужчина 8 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе 6 раз по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения.

Стаж вождения у водителя большегруза – более 30 лет, в результате ДТП мужчина не пострадал, в момент аварии был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые водители, учитывайте в поездке погодные и дорожные условия, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал!

Госавтоинспекция обращается к пассажирам междугородних такси: не оставляйте без внимания случаи нарушений ПДД водителями, перевозящими пассажиров, ведь от этого могут зависеть ваши здоровье и жизнь. В пути следования водителю необходим перерыв на отдых, а если дорога дальняя, то, в идеале, у водителя должен быть подменяющий напарник. Перевозчики нередко игнорируют требование о необходимости соблюдения режима труда и отдыха водителей в погоне за дополнительной прибылью, между тем утомленное состояния того, кто везет людей, создает для них прямую угрозу. Пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а для перевозки маленьких пассажиров в салоне такси должны быть предусмотрены детские автокресла.

Обо всех случаях нарушений ПДД водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, в случаях превышения ими скорости, опасном вождении, нарушениях правил перевозки пассажиров можно сообщать по номерам телефонов: 127, 35-22-22, телефонам дежурных частей районных ОВД, либо на номер:45-45-83 (технический надзор Управления Госавтоинспекции республики).