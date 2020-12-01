Подробности дела экс и.о. главы Нюрбы и его соучастника

Собранные Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему и.о. главы МО «Город Нюрба» о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Руководитель ООО «Атлант» признан виновным в содействии совершению преступления, предоставлением средств в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, с причинением тяжких последствий (ч. 5 ст. 33 — п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2013 года между администрацией МО «Город Нюрба» и ООО «Атлант» был заключен муниципальный контракт на строительство внешнего электроснабжения 400 участков под жилые дома микрорайона «Березовка» г. Нюрба Нюрбинского района РС (Я).

Кроме того, в ноябре 2013 года между администрацией и коммерческой организацией заключен второй муниципальный контракт на строительство внешнего электроснабжения ВЛИ 0,4 кВ микрорайона «Березовка». Общая сумма контрактов составила свыше 15 миллионов 600 тысяч рублей.

В декабре 2013 года администрацией МО «Город Нюрба» были подписаны предоставленные подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат с подтверждением объектов актами выполненных работ. На основании данных документов и во исполнение условий муниципальных контрактов на расчетный счет подрядчика администрацией муниципального образования «г. Нюрба» были направлены бюджетные средства в полном объеме.

В ходе проверки, проведенной органами прокуратуры и УФСБ России по Республике Саха (Якутия), установлено, что работы, указанные в актах выполненных работ, выполнены частично. Работы по муниципальным контрактам не выполнены на общую сумму свыше 5 миллионов 600 тысяч рублей.

Для обеспечения взыскания причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых – автотранспорт, земельные участки и счета в банках.

Приговором суда бывший исполняющий обязанности главы МО «Город Нюрба» приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности, связанные с функциями представители власти на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года. Руководителю ООО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Помимо этого, осужденные обязаны возместить причиненный преступными действиями ущерб в сумме свыше 5 миллионов 600 тысяч рублей.